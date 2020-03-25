Приставы потребовали с лениногорского миллиардера Тукаева 52 миллиона

Тукаев попал в поле зрения приставов

Как выяснило «Реальное время», судебные приставы открыли несколько исполнительных производств в отношении лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, чья бизнес-империя сейчас переживает не лучшие времена. Приставы намерены взыскать с него 52,1 млн рублей.

Практически вся эта сумма связана с решениями Сабинского районного суда. «Реальное время» обнаружило в его базе два решения в отношении Тукаева и его сельскохозяйственной фирмы «Репродукт» (производит комбикорма в Бугульминском районе). Истцом выступало ООО «Первое сельскохозяйственное управление» (ПСУ), которое тоже производит корма, но уже в Сабинском районе.

По документам суда, ПСУ заключило с «Репродуктом» два договора поставки некоего товара, а Тукаев выступал поручителем по обязательствам своей фирмы. «Репродукт» смог расплатиться за товар лишь частично и остался должен 43,16 млн и 46,7 млн рублей по этим договорам. В итоге ПСУ обратилось в суд и подало иск солидарно к «Репродукту» и лично к Тукаеву. Интересно, что представители ответчиков заседания не посещали, в итоге суд встал на сторону истца и взыскал заявленную сумму: при солидарной ответственности с учетом пени и образовался долг в 52 млн рублей.

В отношении Тукаева применена еще и некая «обеспечительная мера неимущественного характера» — это может быть запрет на совершение тех или иных действий, например, отчуждения активов или выезда за границу. В пресс-службе татарстанского Управления ФССП пока не пояснили, о какой именно мере идет речь. Сам Тукаев перезвонил «Реальному времени» после пропущенного звонка, но, выслушав наш вопрос, комментировать ситуацию отказался.

Империя Тукаева

Напомним, что центральный актив империи Тукаева — ООО «Ортэкс», занимающееся строительством в нефтегазовой сфере. В отношении компании сейчас введена процедура наблюдения: она должна Сбербанку 1,5 млрд рублей по договорам поручительства за сельхозактивы Тукаева в Бугульминском районе. К слову, с конца 2019 года «Ортэкс» уже можно не считать лениногорским — компания перерегистрировалась в Москве.

В отношении сельхозактивов — того самого «Репродукта», а также ООО «Племрепродукт» (бывшая Бугульминская птицефабрика) — тоже идут процессы о банкротстве по иску Сбербанка, но решения пока не вынесены. Есть у Тукаева и активы в Самарской области: ООО «Тимашевская птицефабрика», к которому предъявил иск о банкротстве «Россельхозбанк», и недавно зарегистрированное ООО «Холдинг «Самарский бройлер» (к нему кредиторы Тукаева пока не проявляли интерес).

Александр Артемьев