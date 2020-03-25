В Казани выросли цены на вторичное жилье

В Казани на вторичном рынке подорожало жилье. За месяц цена квадратного метра в Казани выросла на 1,4%. Об этом сообщают аналитики ЦИАН.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составляет 85 тыс. рублей. За год цены выросли на 4,2%.

По росту цен на жилье Казань заняла третье место среди 15 крупных городов. Примечательно, что первое место в динамике цен занял Омск, и лишь второе — Москва.

Ранее в Татарстане в 2019 году цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8%.

