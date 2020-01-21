Татарстан вошел в тройку лидеров по росту цен на вторичное жилье
В Татарстане в 2019 году цены на жилье на вторичном рынке выросли на 13,8%. Средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 57 тысяч рублей.
В рейтинге по темпу роста цен на вторичное жилье Татарстан занял второе место, уступив Ленинградской области. Там вторичная недвижимость подорожала на 21%. Замыкает тройку лидеров Московская область — здесь цена квадратного метра увеличилась за год на 10,9%, передает ТАСС.
Ранее аналитики Domofond.ru подсчитали, что за 2019 год стоимость 1 кв. м жилья в Казани повысилась на 8,5%, до 78 372 рублей.
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