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Эксперты: хантавирус не перерастет в новую эпидемию

10:36, 25.03.2020
Эксперты: хантавирус не перерастет в новую эпидемию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Специалисты утверждают, что люди не должны бояться распространения хантавируса. Несмотря на опасность этого заболевания, оно с большим трудом передается от человека к человеку.

Доктор Таня Элиот из манхэттенского центра NYU Langone Health рассказала, что хантавирус, возможно, сопутствовал человечеству веками. В Китае регистрируется от от 16 до 100 тысяч заражений в год.

Согласно медицинскому справочнику, род Hantavirus состоит из 4 серологических групп с 9 вирусами. Вызывают они чаще всего два клинических синдрома: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом («мышиная лихорадка») и легочный синдром, вызванный хантавирусом.

Заболевание наиболее часто передается от грызунов к грызунам. Обычно человек заражается, вдыхая испарения от выделений грызунов. Последние данные свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку может возникать редко.

В Китае и России чаще всего фиксируется именно геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Хантаан. Летальность оценивается в 6—15%. Лечение существует.

Ранее стало известно, что в Китае по дороге на работу от хантавируса скончался житель провинции Юньнань. На фоне пандемии коронавируса многие СМИ стали предсказывать параллельную волну новой эпидемии.

ОбществоМедицина
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