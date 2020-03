Эксперты: хантавирус не перерастет в новую эпидемию

Специалисты утверждают, что люди не должны бояться распространения хантавируса. Несмотря на опасность этого заболевания, оно с большим трудом передается от человека к человеку.

Доктор Таня Элиот из манхэттенского центра NYU Langone Health рассказала, что хантавирус, возможно, сопутствовал человечеству веками. В Китае регистрируется от от 16 до 100 тысяч заражений в год.

Согласно медицинскому справочнику, род Hantavirus состоит из 4 серологических групп с 9 вирусами. Вызывают они чаще всего два клинических синдрома: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом («мышиная лихорадка») и легочный синдром, вызванный хантавирусом.

Заболевание наиболее часто передается от грызунов к грызунам. Обычно человек заражается, вдыхая испарения от выделений грызунов. Последние данные свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку может возникать редко.

В Китае и России чаще всего фиксируется именно геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Хантаан. Летальность оценивается в 6—15%. Лечение существует.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW