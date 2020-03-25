Мотивационный тренер отказался подчиниться требованиям Кабмина РТ и не отменил мероприятие на 300 человек

Пока власти на всех уровнях говорят о необходимости самоизоляции для недопущения распространения коронавируса, в Казани собирается провести мероприятие на 300 человек тренер по личностному росту.

Кабинет министров РТ отменил все мероприятия, численность которых превышает 20 человек. Однако для некоторых постановление оказалось не указом. Так уже завтра в Казани пройдет тренинг некого специалиста по семейной психологии Олега Торсунова, численность которого достигает 300 человек.

Как пояснил организатор мероприятия Максим, ими были предприняты «все необходимые меры». В частности, они перенесли мероприятие по другому адресу. Отменять событие организатору не намерены, потому что «ну кинотеатры же работают».

«Запрещено проводить публичные мероприятия. Наше мероприятие — это добровольная встреча. Билеты уже не продаются, — пояснил организатор Максим, не назвавший фамилию. При этом, видимо, выступление некого «гуру» семейной психологии перед сотней людей, видимо, не считается публичным мероприятием.

Билетов в продаже уже действительно нет — они уже все раскуплены. Стоимость билетов варьируется от 1600 до 2900 рублей. Трениг будет проходить в Казани три дня, число зрителей достигает 300 человек.