В США суд запретил выпуск криптовалюты Telegram

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Суд Южного округа Нью-Йорка признал цифровые токены Gram, разработанные командой мессенджера Telegram Павла Дурова. Также суд запретил передавать криптовалюту инвесторам.

Из предварительного решения суда, опубликованного накануне следует, что ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска токенов удовлетворено.

Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.

Принятое решение не окончательное, и может быть обжаловано.

Напомним, что компания Павла Дурова судится с SEC. Ведомство воспринимает ICO мессенджера как операции с ценными бумагами. Telegram Group Inc. может быть оштрафована за проведение таких операций без соответствующей лицензии и соблюдения ряда правил. Ранее Дуров рассказал в суде, что первичное размещение токенов принесло компании $1,7 млрд.