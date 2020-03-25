В США суд запретил выпуск криптовалюты Telegram
Суд Южного округа Нью-Йорка признал цифровые токены Gram, разработанные командой мессенджера Telegram Павла Дурова. Также суд запретил передавать криптовалюту инвесторам.
Из предварительного решения суда, опубликованного накануне следует, что ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска токенов удовлетворено.
Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.
Принятое решение не окончательное, и может быть обжаловано.
Напомним, что компания Павла Дурова судится с SEC. Ведомство воспринимает ICO мессенджера как операции с ценными бумагами. Telegram Group Inc. может быть оштрафована за проведение таких операций без соответствующей лицензии и соблюдения ряда правил. Ранее Дуров рассказал в суде, что первичное размещение токенов принесло компании $1,7 млрд.ЭкономикаФинансыБизнесТехнологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым