Дуров рассказал в американском суде, сколько денег привлек Telegram

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров выступил в американском суде на процессе по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Бизнесмен рассказал, что в результате ICO мессенджер привлек $1,7 млрд.

Ведомство считает, что эта процедура подходила под понятие операций с ценными бумагами, и считает необходимым оштрафовать Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc за нарушение законодательства, передает «РИА Новости».

Компания Дурова настаивает на том, что токены криптовалюты не являются ценными бумагами, а закон не требовал регистрации TON.

«В результате частного размещения, проведенного в 2018 году, мы привлекли 1,7 миллиарда долларов», — цитирует Дурова агентство.

Он рассказал, что в 2017 году в компании трудились только 25—30 человек. К тому же привлекались сотни независимых подрядчиков.

Дуров рассказал, что у Telegram сегодня около 300 млн активных пользователей ежемесячно, тогда как в конце 2017-го их было около 180 млн. Он подчеркнул, что компания не брала и не берет деньги с пользователей за скачивание или использование приложения.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск еще в октябре 2019 года. Ведомство усмотрело признаки мошенничества в IPO мессенджера