Сегодня — 10 лет с официального вступления Минниханова в должность президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В этот день, 25 марта, 10 лет назад состоялась церемония официального вступления в должность президента Татарстана для Рустама Минниханова.

На церемонии 25 марта Минниханов принес присягу на двух языках в присутствии 800 гостей. Торжественное мероприятие проходило в ГБКЗ им. Сайдашева.

Кандидатуру Минниханова рекомендовал на эту должность президент России Дмитрий Медведев, позже кандидатуру единогласно утвердил Госсовет Татарстана. Ранее в течение 12 лет Минниханов возглавлял правительство Татарстана. На посту президента РТ Минниханов сменил первого президента республики Минтимера Шаймиева.

«Реальное время» публиковало подробный материал о десятилетии Минниханова во главе Татарстана.