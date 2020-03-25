Владелец Музея чак-чака в Казани рассказал о работе во время карантина

Владелец частного Музея чак-чака в Казани Дмитрий Полосин рассказал, как работает музей во время карантина в связи с коронавирусом нового типа.

По его словам, музей сократил время работы некоторых сотрудников, а еще часть отправили в отпуска.

«Падение посещаемости в марте — процентов 95. У нас были расписаны группы, все дни забиты, а потом — «бах», и никого. Но паники у нас нет», — передает ТАСС слова Полосина.

Руководитель музея рассказал, что больше всего опасается того, что ситуация с коронавирусом может растянуться на 2 месяца, и тогда без помощи государства музею придется очень тяжело.

Ранее владельцы Музея чак-чака — супруги Раушания и Дмитрий Полосины — рассказали, как решили открыть частный музей. Подробнее — в материале «Реального времени».

