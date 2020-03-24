Новости бизнеса

12:32 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Для поддержки предпринимателей РТ открылась горячая линия

11:18, 24.03.2020
Для поддержки предпринимателей РТ открылась горячая линия
Фото: realnoevremya.ru

Для поддержки предпринимателей в РТ запустили горячую линию. Аппарат уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей предоставляет механизмы решения проблем бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть.

Горячая линия уже работает. Как сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, наибольшее внимание будет оказано предприятиям, которые несут самые большие издержки.

Телефон горячей линии: 203-29-08. Звонки принимаются по будням с 09.00 по 18.00.

Ранее правительство Татарстана разработало план по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и повышения курса доллара.

Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров