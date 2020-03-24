Для поддержки предпринимателей РТ открылась горячая линия

Для поддержки предпринимателей в РТ запустили горячую линию. Аппарат уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей предоставляет механизмы решения проблем бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть.

Горячая линия уже работает. Как сообщил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, наибольшее внимание будет оказано предприятиям, которые несут самые большие издержки.

Телефон горячей линии: 203-29-08. Звонки принимаются по будням с 09.00 по 18.00.

Ранее правительство Татарстана разработало план по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и повышения курса доллара.

