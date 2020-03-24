СМИ: неизвестные сообщили о «бомбе» на борту самолета Казань — Москва

Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, летевшего из Казани в Москву.

По данным ТАСС, лайнер успешно сел в Шереметьево. Он стал пятым «заминированным» за день — самолеты Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Москва — Волгоград уже сели в аэропортах назначения, лайнер Москва — Тюмень находится в полете.

Напомним, 19 марта неизвестный также сообщил о «минировании» самолетов из Казани и Уфы. Оба совершили посадку в штатном режиме. На их борту никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

