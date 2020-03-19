СМИ: неизвестный сообщил о «минировании» самолетов из Казани и Уфы

Сегодня в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва самолетов, следовавших рейсами Казань — Москва, Уфа — Москва.

До этого сообщения о «минировании» поступили в Домодедово. Анонимы сообщили об угрозах взрыва на рейсах Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сигнал тревоги подал самолет Москва — Пермь, касательно него тоже были подобные сообщения.

Уточняется, что четыре самолета, летевшие из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в Москву, а также из Москвы в Пермь, совершили посадку в штатном режиме. На их борту никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, приземлился в Казани. Лайнер запросил экстренную посадку из-за авиадебошира, однако позже стало известно, что причиной посадки стало сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.

