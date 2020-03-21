В Татарстане подтверждено пять новых случаев коронавируса
В Татарстане подтверждено пять новых случаев коронавируса.
Все они — завозные, сообщила «Реальному времени» представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Коронавирус диагностирован у четырех жителей Татарстана, пятый — у гражданина из другого региона Российской Федерации.
Сейчас они находятся в республиканской инфекционной больнице под наблюдением врачей.
Так, двое прибывших из Франции были доставлены в РКИБ из аэропорта.
Три человека (из них двое прилетели из Швейцарии и один из Испании) находились в режиме самоизоляции, в больницу их госпитализировали из дома.
Все люди, которые контактировали с ними, взяты под медицинское наблюдение.
Пациенты чувствуют себя хорошо, состояние ближе к удовлетворительному, температура отсутствует, болезнь проходит в легкой форме.
Таким образом, в республике зарегистрировано 6 случаев заражение коронавирусом нового типа.
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