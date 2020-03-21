В Татарстане подтверждено пять новых случаев коронавируса

В Татарстане подтверждено пять новых случаев коронавируса.

Все они — завозные, сообщила «Реальному времени» представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Коронавирус диагностирован у четырех жителей Татарстана, пятый — у гражданина из другого региона Российской Федерации.

Сейчас они находятся в республиканской инфекционной больнице под наблюдением врачей.



Так, двое прибывших из Франции были доставлены в РКИБ из аэропорта.

Три человека (из них двое прилетели из Швейцарии и один из Испании) находились в режиме самоизоляции, в больницу их госпитализировали из дома.

Все люди, которые контактировали с ними, взяты под медицинское наблюдение.

Пациенты чувствуют себя хорошо, состояние ближе к удовлетворительному, температура отсутствует, болезнь проходит в легкой форме.

Таким образом, в республике зарегистрировано 6 случаев заражение коронавирусом нового типа.