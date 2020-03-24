СМИ: каждый пятый житель Земли сидит дома из-за коронавируса

Примерно 1,7 млрд человек, или каждый пятый житель Земли, сидят дома на карантине из-за пандемии коронавируса.

По данным The Guardian, на который ссылается ТАСС, такие меры были приняты для снижения скорости распространения инфекции.

Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 330 тысяч, более 14,5 тысячи человек скончались.

По данным ВОЗ, наименьшее количество случаев заражения и смерти от коронавируса на данный момент зафиксировано в Африке: всего 990 случаев заражения и 23 летальных исхода.