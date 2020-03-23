В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 330 тысяч

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 330 тысяч, более 14,5 тысячи человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, общее число заболевших достигло 332 930 человек, больше всего случаев заражения зафиксировано в Европе. Там их насчитывается свыше 170 тыс.

Летальных случаев в мире зарегистрировано 14 510, более 8 тысяч из них приходятся на Европу.

По данным ВОЗ, наименьшее количество случаев заражения и смерти от коронавируса на данный момент зафиксировано в Африке: всего 990 случаев заражения и 23 летальных исхода.

За последние сутки стало известно о первых случаях заражения в Сирии, Гренаде и Мозамбике, сообщает «РИА Новости».

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия нового коронавируса набирает обороты.

