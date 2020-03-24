Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте.
В голосовании среди болельщиков форвард сочинцев набрал 42,03% голосов и опередил полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка (31,1), форварда «Зенита» Сердара Азмуна (17,02), вратаря «Уфы» Беленова (7,15) и своего одноклубника Кристиана Нобоа (2,69).
Эксперты РПЛ лучшим признали голкипера Беленова, однако по сумме голосов победил Кокорин.
В марте нападающий «Сочи» принял участие в четырех матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и помог команде одержать три победы.
Напомним, нынешней весной Кокорин впервые вышел на поле в матче РПЛ после выхода из тюрьмы. Вместе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым он в октябре 2018 года был задержан, а позже осужден и вышел на свободу по УДО лишь в сентябре 2019 года.
СпортФутбол
Александр Кокорин — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX
комментарии