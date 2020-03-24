Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте.

В голосовании среди болельщиков форвард сочинцев набрал 42,03% голосов и опередил полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка (31,1), форварда «Зенита» Сердара Азмуна (17,02), вратаря «Уфы» Беленова (7,15) и своего одноклубника Кристиана Нобоа (2,69).

Эксперты РПЛ лучшим признали голкипера Беленова, однако по сумме голосов победил Кокорин.

В марте нападающий «Сочи» принял участие в четырех матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и помог команде одержать три победы.

Напомним, нынешней весной Кокорин впервые вышел на поле в матче РПЛ после выхода из тюрьмы. Вместе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым он в октябре 2018 года был задержан, а позже осужден и вышел на свободу по УДО лишь в сентябре 2019 года.