Как конкурс соцпроектов ЛУКОЙЛа вписался в нацпроекты, 75-летие Победы и борьбу с коронавирусом

Социальные проекты против коронавируса

Пандемия коронавируса не помешала проведению юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа, который нефтяной гигант в лице своего подразделения РИТЭК проводит в Татарстане уже в одиннадцатый раз. Как заявила сегодня журналистам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, конкурс полностью проходит в дистанционном формате: участники подают заявки онлайн, ехать на встречи с жюри им нет необходимости.

Более того, сам конкурс тоже внес определенный вклад в борьбу с инфекцией, рассказала Фазлеева:

— Жизнь вносит свои корректировки, и сегодня те самые некоммерческие организации (участники конкурса, — прим. ред.), которые работают на территории районов, работают и в системе противодействия распространению коронавируса. Они оказывают помощь в доставке продуктов, помогают одиноким людям, которые находятся в режиме самоизоляции, инвалидам и людям старше 65 лет. Я уверена, что когда мы будем подводить итоги этого года вместе с компанией, то мы увидим и те организации, которые активно принимают участие и в этой истории.

К 75-летию Победы добавили еще одну номинацию

Конкурс соцпроектов в Татарстане проводится уже в 11-й раз, его грантовый фонд — 25 млн рублей. Заявочная кампания стартует сегодня и продлится до 31 июля включительно, заявки подают через сайт РИТЭКа.

Как рассказала Фазлеева, за 10 лет существования конкурса на него подавались 6 840 заявок, из которых победителями были признаны 1 406 проектов. Всего за 10 лет компания распределила гранты на 246 млн рублей.

Заместитель директора ООО «РИТЭК» и депутат Госсовета РТ Николай Нефедов привел несколько примеров победивших проектов. Среди них, например, «Чудесные солинки» — проект по оздоровлению детей из многодетных семей, «Капля воды дороже алмаза» — проект по восстановлению родников, «Время истории» — проект по воссозданию событий Гражданской войны в регионе, «Взаимопонимание» — проект по реабилитации детей с нарушениями в работе ЦНС методом иппотерапии.

Лейла Фазлеева заметила, что защита родников — одна из популярных тем в экологической номинации конкурса. Всего же номинаций в этом году четыре: традиционные «Экология», «Духовность и культура», «Спорт» и новая — «Великий подвиг». Ее приурочили к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Номинации можно трактовать довольно широко: так, под «Духовность и культуру» может попасть почти любой общественный проект — например, по популяризации науки.

Многие проекты укладываются и в повестку национальных проектов, реализуемых в Татарстане, в особенности нацпроектов «Экология» и «Демография». «Мы уже в течение второго года находимся в режиме национального проекта. В этих рамках есть проект «Старшее поколение», есть проект по популяризации здорового образа жизни всех возрастов», — отметила Фазлеева.

Оба спикера выразили личное мнение о том, какие темы следовало бы поддержать в рамках конкурса в первую очередь. Так, Нефедов предложил сделать акцент на проектах по поддержке семей малоимущих и людей, которые оказались в тяжелых жизненных условиях. Он даже предложил создать в будущем под них отдельную номинацию.

Фазлеева же предложила поддержать информационные проекты в соцсетях, продвигающие позитивную новостную повестку и социальную активность граждан.

Александр Артемьев