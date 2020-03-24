ФСБ сообщила о задержании крупнейшей группы хакеров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о пресечении деятельности крупнейшей группы хакеров. По данным спецслужбы, они продавали краденые банковские карты на 90 торговых интернет-площадках.

«В 11 субъектах РФ… пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Оперативники задержали участников группы в различных регионах страны. Подозреваемые находились в Самарской области, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Калужской, Тамбовской, Московской и Ленинградской областях.