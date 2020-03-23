Татарстан разработал план развития экономики в условиях пандемии коронавируса

Правительство Татарстана разработало план по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавирусной инфекции, падения цен на нефть и повышения курса доллара. Об этом сообщил министр экономики Мидхат Шагиахметов.

По данным ведомства, план сформирован по четырем направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка малого и среднего бизнеса, общесистемные меры.

Например, план предусматривает меры реагирования при значительном отклонении цен на основные социально значимые товары, в том числе проработку с торговыми сетями механизмов сдерживания цен, увеличение закупок продукции личных подсобных хозяйств и дополнительные сельхозярмарки.

Со своей стороны Минтруда Татарстана реализует меры по обеспечению стабильности на рынке труда, в том числе переобучение и повышение квалификации.

Ранее власти Татарстана запретили проводить мероприятия, численность которых превышает 20 человек. На данный момент в РТ зарегистрировано шестеро заболевших коронавирусом.