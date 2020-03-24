Гендиректор «Уфы» предрек финансовые трудности клубам РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что из-за приостановки чемпионата России клубы РПЛ могут потерять спонсорские отчисления.

«Очевидно, что рекламодателям, телевидению, букмекерам нужно, чтобы чемпионат страны функционировал. Команды дают зрелище, спонсоры платят деньги. Сейчас в футболе ничего не происходит. У спонсоров есть все основания прекратить финансирование клубов, так как по сути мы не исполняем условия контрактов. Скорее всего, так и произойдет, и денег от телевидения, букмекеров и других партнеров мы не увидим», — сказал функционер.

По словам Газизова, у «Уфы» проблем из-за коронавируса будет поменьше, если клуб продолжит работать в прежних условиях, которые не менялись последние годы.

При этом он считает, что главным вопросом для команд станет разрешение ситуации с контрактами игроков. В такой момент клубы могут заранее исчерпать свои резервные фонды.

Отметим, что сейчас контракты с букмекерами есть у всех 16 клубов РПЛ.