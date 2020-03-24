Казанское метро высадило пассажиров на платформе из-за сбоя
В Казанском метро сегодня утром произошел сбой. Сломался один из составов.
Как сообщают в сосцетях, сбой произошел на станции метро «Аметьево». Пассажиров попросили покинуть вагоны. После высадки состав отправился в депо на станцию «Дубравная».
По предварительным данным, произошел скачок напряжения. Получить оперативный комментарий в МУП «Метроэлектротранс» на момент публикации не удалось.Общество Татарстан
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