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Казанское метро высадило пассажиров на платформе из-за сбоя

11:03, 24.03.2020
Казанское метро высадило пассажиров на платформе из-за сбоя
Фото: соцсети

В Казанском метро сегодня утром произошел сбой. Сломался один из составов.

Как сообщают в сосцетях, сбой произошел на станции метро «Аметьево». Пассажиров попросили покинуть вагоны. После высадки состав отправился в депо на станцию «Дубравная».

По предварительным данным, произошел скачок напряжения. Получить оперативный комментарий в МУП «Метроэлектротранс» на момент публикации не удалось.

Общество Татарстан
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