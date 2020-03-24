Олимпиаду-2020 в Токио перенесут из-за пандемии коронавируса

Летние Олимпийские игры — 2020 в Токио будут перенесены на другую дату из-за пандемии коронавируса. Такое решение принято Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщил один из членов организации Ричард Паунд американскому изданию USA Today.

По его словам, вначале МОК объявит о переносе соревнований, после чего приступит к урегулированию юридических и других вопросов. На данный момент расписанного плана действий у комитета не имеется, но Олимпиада-2020 уже точно не начнется в ранее озвученную дату 24 июля.

Ранее МОК выступил с официальным заявлением, где сообщалось, что решение о переносе соревнований будет принято в течение месяца. При этом о полной отмене состязаний речи пока не идет.

Некоторые эксперты предположили, что Олимпийские игры — 2020 в Токио выгоднее всего перенести на 2022 год. Это связано с тем, что календарь на предстоящий год уже заполнен и в нем почти не осталось места для Олимпиады.