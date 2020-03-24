Производители туалетной бумаги в РТ пообещали увеличить производство в два раза

В последнюю неделю по всей России, и в Татарстане в частности, в связи с эпидемией коронавируса и опасений граждан о возможном введении карантина покупатели начали массово скупать в магазинах товары первой необходимости, в том числе и туалетную бумагу. Что привело к необходимости уже самим ретейлерам, которые, казалось бы, от роста спроса должны выигрывать, объяснить покупателям, что паниковать нет смысла.



— Люди паникуют и создают дефицит товара. Наши продавцы не успевают выкладывать товар на прилавки — его тут же разбирают. 650 рулонов туалетной бумаги в одном из магазинов исчезли за пару часов!



Все производители уверяют, что запасов достаточно для потребностей рынка. В условиях повышенного спроса предприятия способны увеличить производство в два раза, поэтому закупаться бумагой просто нет смысла.



Подробнее в материале «Реального времени».