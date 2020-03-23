Студенты Казанского колледжа технологии и дизайна подключились к пошиву масок — видео

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Студенты Казанского колледжа технологии и дизайна начали шить маски, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В день учащиеся колледжа производят 300 масок. Так студенты и сотрудники учреждения отреагировали на просьбу Минобразования РФ.

Работа между студентами четко распределена: кто-то кроит, кто-то гладит, а кто-то шьет.

Для того, чтобы прострочить одну маску, нужно 2 минуты. На глажку изделия уходит столько же времени.



В колледже учатся 760 студентов, они сейчас на «дистанционке». Те ребята, которые на добровольной основе вызвались помочь в пошиве масок, проводят за работой 3-5 часов. Работать в таком режиме студенты планируют до конца карантина.