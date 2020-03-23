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В Сети появились кадры дизайн-проекта стадиона ФК «Нефтехимик»

21:52, 23.03.2020
В Сети появились кадры дизайн-проекта стадиона ФК «Нефтехимик»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

В Интернете появились эскизы дизайн-проекта стадиона ФК «Нефтехимик». Они опубликованы в официальной группе команды.

Обновленный стадион вместит в себя 3,1 тыс. болельщиков.


Реконструкция началась летом 2019 года. Завершится работы по реконструкции должны этой весной.

Напомним, что ранее в «Реальном времени» выходил материал посвященный основным деталям обновления стадиона в Нижнекамске.

СпортФутбол Татарстан
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