В Сети появились кадры дизайн-проекта стадиона ФК «Нефтехимик»
В Интернете появились эскизы дизайн-проекта стадиона ФК «Нефтехимик». Они опубликованы в официальной группе команды.
Обновленный стадион вместит в себя 3,1 тыс. болельщиков.
Реконструкция началась летом 2019 года. Завершится работы по реконструкции должны этой весной.
Напомним, что ранее в «Реальном времени» выходил материал посвященный основным деталям обновления стадиона в Нижнекамске.
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