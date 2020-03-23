Синоптики рассказали, какая погода ждет казанцев на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что снегопады и сильный ветер в Казани, как и в других регионах Поволжья, сменятся на этой неделе солнечной погодой.

По словам Синенкова, характер погоды в Поволжье будет определять небольшой волновой циклон, поэтому во вторник также стоит ожидать облачную погоду с осадками в виде мокрого снега. При этом температура днем будет равна нулю, отметил синоптик.

«В среду этот циклон уйдет на Восток и, поскольку он не очень интенсивный, прекратит свое существование. <…> Начиная со среды и до начала следующей недели, погода будет очень солнечной и теплой», — передает ТАСС слова специалиста.

По данным «Фобоса» уже в четверг температура днем составит 4—7 градусов тепла. Погода в остаток недели — в пятницу и субботу — ожидается теплой и солнечной. В дневные часы прогнозируется 6—7 градусов тепла, однако ночные заморозки еще сохранятся.

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