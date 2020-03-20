Заморозки подвинули весну: долго ли продлятся холодные ночи в Татарстане?

Весна не близко

Гидрометцентр Татарстана дает крайне холодный прогноз на ближайшие выходные и первые дни следующей недели. По прогнозам синоптиков, ночью в воскресенье температура воздуха может опуститься -10 градусов.

Уже в субботу ночью температура будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусов, возможен небольшой снегопад. С утра осадки продолжатся в виде дождя и мокрого снега. Днем температура выйдет в плюсовую зону — до 5 градусов.

А в воскресенье, по информации Гидрометцентра РТ, на Татарстан распространит влияние передняя часть северо-западного антициклона. Это и приведет к тем самым ночным морозам. Холодно будет и днем — до -4 градусов.

В начале следующей недели сохранится холодная погода, местами выпадет снег. Ночью будет холодать до -4..-9°C, днем — теплеть до -1..+4°C. На дорогах возможна гололедица.

Сегодня синоптики ждут дождь и мокрый снег, но пока еще будет тепло: ночью прогнозируется -2..+3°C, днем +3..+8°C. Утром из-за перехода через ноль на дорогах образовывалась гололедица.

Воздух из Арктики

Профессор КФУ Юрий Переведенцев тоже объясняет происходящее антициклоном — он несет с собой холодные массы воздуха из Арктики.

— Мы находимся в тыловой части циклона, центр которого находится в Северном Ледовитом океане, он к нам приносит холодный воздух. И к нам подбирается антициклон из Скандинавии, он тоже несет северные потоки воздуха.

По оценкам профессора, самой холодной будет ночь с воскресенья на понедельник, потом похолодание пойдет на спад, но продлится до среды. Дневные температуры в эти дни будут колебаться около нуля. Снова станет тепло уже в ближайшие десять дней.

В Гидрометцентре РТ говорят: похолодание кажется нам таким резким, потому что до этого в Татарстане было аномально тепло.

— В прошедшие сутки Татарстан находился на северной периферии южного антициклона. Отмечалась малооблачная аномально-теплая погода с дневными температурами в Казани и по республике до +10°, среднесуточными температурами на 10—11 градусов выше нормы, — сообщили синоптики.

Переведенцев напомнил, что климатическая весна (то есть когда среднесуточная температура плюсовая) наступила в этом году очень рано, еще в феврале. И дальше среднесуточная температура держалась значительно выше нормы — на целых 10 градусов.

Таким образом, грядущее похолодание, с точки зрения синоптиков, — просто возвращение к климатической норме. «Другое дело, что если раньше норма превышалась на 10—12 градусов, то теперь — только градуса на четыре. В эти выходные дни Казань будет близка к многолетней климатической норме. Мы бы и не заметили этого понижения, если бы не было такого теплого начала весны», — добавляет Переведенецев.

Александр Артемьев