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Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram

19:49, 06.06.2019
Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил применение кардинальных мерых в отношении мессенджера Telegram.

«Решение суда (о блокировке Telegram) не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять», — сказал Жаров, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что уже около года ведомство пытается заблокировать мессенджер на территории России. Однако массовая блокировка IP-адресов привела к отключению множества различных сервисов, но не мессенджера Павла Дурова.

Вице-премьер РФ Максим Акимов уже признавал, что в процессе блокировки Telegram Роскомнадзор применял незрелые технические решения.

Технологии
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