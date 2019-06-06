Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил применение кардинальных мерых в отношении мессенджера Telegram.

«Решение суда (о блокировке Telegram) не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять», — сказал Жаров, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что уже около года ведомство пытается заблокировать мессенджер на территории России. Однако массовая блокировка IP-адресов привела к отключению множества различных сервисов, но не мессенджера Павла Дурова.

Вице-премьер РФ Максим Акимов уже признавал, что в процессе блокировки Telegram Роскомнадзор применял незрелые технические решения.