Глава Роскомнадзора заявил, что ничего не знает о возможном назначении руководителем «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем «Газпром-медиа».

«То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Жаров может покинуть свой пост и перейти на работу в «Газпром-медиа». Его место может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов.

Напомним, что бывший глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко вошел в новый состав правительства в качестве вице-премьера.