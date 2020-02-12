Глава Роскомнадзора заявил, что ничего не знает о возможном назначении руководителем «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем «Газпром-медиа».
«То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Жаров может покинуть свой пост и перейти на работу в «Газпром-медиа». Его место может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов.
Напомним, что бывший глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко вошел в новый состав правительства в качестве вице-премьера.
Справка
Холдинг «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3 и др., радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM» и др., кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней».
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