В Минкомсвязи заявили, что запрета на пользование Telegram в России нет

Фото: Тимур Рахматуллин

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что пользователям мессенджера Telegram в России ничего не грозит, запрета на пользование нет ни для пользователей, ни для госструктур.

«Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться. Его продолжают использовать в своей работе многие госструктуры, потому что иначе они потеряют контакт со значительной частью аудитории. Пользователям Telegram ничего не грозит», — передает ТАСС слова чиновника.

Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка применяется после того, как его создатель Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол. «Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — сказал глава Роскомнадзора Жаров.

