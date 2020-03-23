В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в мире

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия нового коронавируса набирает обороты.

В настоящее время зарегистрировано свыше 300 тыс. случаев заболевания почти во всех странах мира.

«Пандемия набирает обороты. От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего 4 дня до 300 тысяч», — передает «РИА Новости» его слова.

Он отметил, что жесткие меры, принимаемые странами, способны замедлить распространение коронавируса, однако могут усилить нехватку защитных средств и материалов, из которых они производятся.

Ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.