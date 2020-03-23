ОЭСР: коронавирус более разрушителен для экономики, чем кризис 2008 года и теракты 11 сентября

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил в интервью BBC, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.



По его словам, в любом случае будет либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира.

«Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться», — сказал Гурриа.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса. Планируется, что будет создан фонд в 300 млрд рублей за счет оптимизации бюджетных расходов.