Театр им. Г. Камала открыл бесплатный доступ к записям татарских спектаклей

Театр им. Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своем официальном youtube-канале.

Сейчас зрители могут посмотреть следующие спектакли: «Әлдермештән Әлмәндәр»/«Старик из деревни Альдермеш» (1976), «Ахырзаман»/«Плаха» (1987), «Кара чикмән»/«Черная бурка» (2002), «Үлеп яратты»/«Любовь бессмертная» (2011), «Йөзек кашы»/«Перстень» (2011), «Мулла» (2012), «Галиябану» (2015).

В пресс-службе театра отметили, что видеоколлекция будет пополняться.

Также 1 апреля начнется продажа билетов на онлайн-трансляции спектаклей, которые шли в текущем репертуаре 114-го сезона.



Напомним, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ об отмене всех культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

