Владельцы АЗС предупредили о возможном росте цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. Его предупредили о риске роста цен на бензин на фоне пандемии коронавируса.

Как отмечается в письме организации, на АЗС ожидается снижение спроса из-за ограничения передвижений в целях борьбы с коронавирусом.

Также российские предприятия отрасли «находятся в группе риска» из-за отказа стран ОПЕК+ продлить сделку о сокращении добычи нефти.

В связи с этим союз предложил три группы мер для поддержки отечественных производителей топлива. В их числе — приостановка действий демпфера, который предполагает выплаты в российский бюджет при более высоких ценах на бензин на внутреннем рынке, а также проведение весового контроля перевозчиков наливных грузов и взимания с них платы по системе «Платон».

Также в организации считают необходимым объявить амнистию АЗС, перевозчикам топлива и НПЗ по вопросам, касающимся административных штрафов, выписанных на основании проверок и решений контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Помимо этого, НТС предлагает кабмину дать отсрочку АЗС в части платы страховых взносов и объявить налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения.

Напомним, в России в связи с ситуацией с коронавирусом ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности.

