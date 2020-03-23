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Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен проверился на коронавирус

16:05, 23.03.2020
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен проверился на коронавирус
Фото: vk.com/hcsalavat

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен проверился на коронавирус, сообщил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

Датчанин сам попросил сдать анализы, хотя симптомов заболевания у хоккеиста не было. По словам Курносова, все иностранные игроки команды переживали за свое состояние, и в клубе не стали отказывать Ларсену.

«Многие иностранные игроки переживали за свое здоровье. Филип [Ларсен] попросил сделать тест на коронавирус. Мы пошли на это и отвезли его в нашу инфекционную больницу. Все было очень профессионально. Вышли люди в защитных костюмах, сделали анализ. Результат был отрицательным», — сказал Курносов.

Курносов считает, что каждый должен иметь возможность сделать анализ на коронавирус и убедиться, что он здоров.

Напомним, ранее после приостановки розыгрыша плей-офф КХЛ иностранные хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись домой.

СпортХоккей Башкортостан
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