Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен проверился на коронавирус

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен проверился на коронавирус, сообщил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

Датчанин сам попросил сдать анализы, хотя симптомов заболевания у хоккеиста не было. По словам Курносова, все иностранные игроки команды переживали за свое состояние, и в клубе не стали отказывать Ларсену.

«Многие иностранные игроки переживали за свое здоровье. Филип [Ларсен] попросил сделать тест на коронавирус. Мы пошли на это и отвезли его в нашу инфекционную больницу. Все было очень профессионально. Вышли люди в защитных костюмах, сделали анализ. Результат был отрицательным», — сказал Курносов.

Курносов считает, что каждый должен иметь возможность сделать анализ на коронавирус и убедиться, что он здоров.

Напомним, ранее после приостановки розыгрыша плей-офф КХЛ иностранные хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись домой.