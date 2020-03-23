Грей поет стихи Бродского, Уразбахтина борется с запорами, Сабиров учит собак татарскому

Фото: Дмитрий Резнов

Из-за ограничений на публичные мероприятия и самоизоляции на звезд татарстанского шоу-бизнеса внезапно свалилась куча свободного времени. Распорядился им каждый по-своему.



Певица Эльмира Калимуллина в инстаграм-сториз рассказала, что взялась за пересадку орхидей. Особое внимание артистки привлекли поисковые запросы в YouTube. Несколько дней назад певица от скуки принялась надувать мыльные пузыри.

Оперная дива Аида Гарифуллина самоизолировалась после отпуска на Мальдивах: она остается дома на две недели «или дольше». Она рассказала, как дезинфицирует поверхности, как встретилась с родителями (в масках, без объятий, на улице, на расстоянии). А еще Гарифуллина пообещала подписчикам петь для них прямо в Instagram. Собрать предварительный список композиций певица решила прямо в комментариях.

Известный татарский пародист Данир Сабиров сначала «дрессировал» своих дочек, а потом переключил внимание на собаку. Команды он отдает на татарском языке.

«Научу вашу собаку татарскому языку. Есть онлайн-уроки», — подписал свое видео юморист. Пожалуй, это главный хит нашей подборки: собака действительно демонстрирует потрясающие лингвистические способности и отлично понимает команды (например, «Утыр» и «Бас»).

Ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина находится в самоизоляции после заграничной поездки. Каждый день от нее появляются посты в «Инстаграме». На девятый день Уразбахтина решила прорекламировать не только свою отличную физическую форму, но и йога-практику наули, которая в числе прочих чудес еще и «устраняет запоры, несварение желудка, повышенную кислотность и вздутие живота».

Певица Гузель Уразова в период неожиданного ничегонеделания решила заняться огородом и возделывает грядки лука. Умение весьма похвальное: земледельческие умения пригодятся в период любого апокалипсиса.

Элвин Грей (Радик Юльякшин) еще несколько дней назад призвал оставаться на самоизоляции — довольно необычным способом. Он опубликовал трек на стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Любопытно, что композицию он записал совместно с одним из ближайших соратников Радия Хабирова, возглавляющим сегодня АО «Башинформ», Ростиславом Мурзагуловым.

Ильсия Бадретдинова эмоционально реагирует на остросоциальные проблемы: жалуется, что запасы гречки и туалетной бумаги в магазинах подходят к концу, а еще певица боится включать телевизор с обилием гнетущих новостей.

Уехавшая самоизолироваться к родителям в Зеленодольск Дина Гарипова позволяет себе некоторые вольности. Она не сидит дома, а гуляет по заповедным тропам родного города. По крайней мере, такой вывод напрашивается после просмотра сториз в ее Instagram.

А вот певец Фирдус Тямаев, похоже, коронавируса не боится. Он продемонстрировал крайнюю несознательность, выложив в своем «Инстаграме» собственноручно приготовленные котлеты и позвав гостей на ужин.

Евгений Калашников, Людмила Губаева