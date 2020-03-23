Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Долги жителей Челнов за ЖКХ превысили миллиард рублей

11:58, 23.03.2020
Долги жителей Челнов за ЖКХ превысили миллиард рублей
Фото: pixabay.com

На 1 марта задолженность жителей Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги на 1 марта составила 1,021 млрд рублей.

В целом по Татарстану долг превысил 7 млрд, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за два месяца 2020 года уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94%, за февраль — 94,2%. Высокие показатели зафиксированы в следующих муниципальных образованиях Татарстана: Казань, Набережные Челны, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский, Чистопольский и Елабужский районы.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров