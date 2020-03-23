Долги жителей Челнов за ЖКХ превысили миллиард рублей

На 1 марта задолженность жителей Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги на 1 марта составила 1,021 млрд рублей.

В целом по Татарстану долг превысил 7 млрд, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за два месяца 2020 года уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94%, за февраль — 94,2%. Высокие показатели зафиксированы в следующих муниципальных образованиях Татарстана: Казань, Набережные Челны, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский, Чистопольский и Елабужский районы.