В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ составляет 94%

В Татарстане за два месяца 2020 года уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94%, за февраль — 94,2%, сообщил на совещании в доме правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Он отметил, что среднегодовая собираемость (март 2019 — февраль 2020 года) остается на высоком уровне — 98%.

Высокие показатели зафиксированы в следующих муниципальных образованиях Татарстана: Казань, Набережные Челны, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский, Чистопольский и Елабужский районы, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что задолженность населения Казани за ЖКУ в прошлом году достигла 3,25 млрд рублей.

