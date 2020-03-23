Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 85 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара не превысит 85 рублей за доллар.

Ожидается, что курс доллара останется в диапазоне 77—85 руб. за доллар. На стоимость рубля по-прежнему будут влиять темпы распространения коронавируса и его экономические последствия. Появляется информация о готовности ряда участников нефтяного рынка договариваться о сокращении добычи, но пока это не подтверждено конкретными действиями.

Сохранение цен на нефть в диапазоне 27—30$ за баррель, а также сохранение ключевой ставки на уровне 6% на прошедшем заседании ЦБ РФ не оказали выраженного влияния на национальную валюту.