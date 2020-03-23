Слуцкий назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в опросе издания «Спорт-Экспресс» по лучшему игроку нынешнего сезона РПЛ.

Тренер казанцев считает лучшим нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. На второе место Слуцкий поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, третьим — Алексея Миранчука из «Локомотива».

Отметим, что Дзюба выиграл голосование по состоянию на март среди 15 тренеров команд РПЛ и генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в конце 2019 года. Весной под его руководством клуб сыграл три матча в РПЛ, набрав в них 4 очка. Вначале казанцы разделили очки с «Тамбовом», после этого уступили дома «Крыльям Советов», а в последнем перед перерывом туре обыграли тульский «Арсенал».

Напомним, ранее РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля из-за коронавируса. По последним прогнозам от президента РПЛ Сергея Прядкина, самой оптимистичной датой выхода команд является 24 апреля, если ситуация с пандемией в стране пойдет на спад.