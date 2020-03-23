Мэр Нижнекамска Айдар Метшин находится на домашней самоизоляции

Фото: Реальное время

«Деловой понедельник», прошедший сегодня в нижнекамской мэрии в режиме-онлайн, в очередной раз состоялся без участия Айдара Метшина. Как оказалось, градоначальник находится в условиях домашней самоизоляции в связи с профилактикой распространения коронавируса в России. По словам заместителя мэра Эльвиры Долотказиной, его самочувствие опасений не вызывает, симптомы вирусного заболевания отсутствуют.

— Айдар Раисович находился в плановом краткосрочном отпуске за рубежом. Учитывая постановление Роспотребнадзора РФ, распоряжение президента РТ Р.Н. Минниханова о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, все прибывшие из-за рубежа проходят двухнедельный домашний карантин. Айдар Раисович также сейчас находится дома — в условиях домашней самоизоляции, — рассказала Долотказина.



Мэр Нижнекамска работает дистанционно, график его работы практически не изменился. В режиме конференц-связи Айдар Метшин принимает участие во всех рабочих совещаниях на муниципальном и республиканском уровнях.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о том, что на карантин из-за коронавирса отправился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он находился с рабочим визитом в Германии для формирования пула независимых международных экспертов с целью проведения экологической экспертизы завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане.

