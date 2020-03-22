Минпромторг РФ начал поставлять медицинские маски в регионы

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Министерство промышленности и торговли РФ начало поставлять средства индивидуальной защиты в российские регионы.

Первая партия поступила в Калужскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение масками граждан через аптечные сети, а также поможет исключить спекуляции и гарантирует прослеживаемость поставок, отметили в Минпромторге.

Ранее татарстанские антимонопольщики отчитались о ситуации с ростом цен на медицинские маски в аптеках и торговых сетях республики. В УФАС по РТ отметили, что за две недели спрос на эту продукцию вырос с 3 тыс. до 50 тысяч штук в день. Полугодовые запасы закончились за несколько дней. Из-за подскочившего спроса заметно поднялись цены, в отдельных случаях маски подорожали в 10 раз. При этом в Татарстане этот товар не производится. В ведомстве отметили, что признаков сговора в формировании дефицита не обнаружено. Подробнее — в материале «Реального времени».

