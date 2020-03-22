Дина Гарипова на период карантина уехала из Москвы в Зеленодольск

Певица Дина Гарипова решила провести самоизоляцию у родителей в Зеленодольске. Работу над своим альбомом она решила проводить дистанционно.

«Стараюсь не поддаваться панике и просто соблюдать все необходимые меры. Часто мою руки, без особой необходимости не выхожу из дома, ношу с собой дезинфицирующие средства и сохраняю позитивный настрой. Пока не знаю, как будут развиваться события, но надеюсь, что в скором времени все наладится и мы сможем вернуться в обычный ритм», — цитирует певицу пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердили пять новых случаев коронавируса.

