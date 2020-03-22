Новости общества

13:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дина Гарипова на период карантина уехала из Москвы в Зеленодольск

11:51, 22.03.2020
Дина Гарипова на период карантина уехала из Москвы в Зеленодольск

Певица Дина Гарипова решила провести самоизоляцию у родителей в Зеленодольске. Работу над своим альбомом она решила проводить дистанционно.

«Стараюсь не поддаваться панике и просто соблюдать все необходимые меры. Часто мою руки, без особой необходимости не выхожу из дома, ношу с собой дезинфицирующие средства и сохраняю позитивный настрой. Пока не знаю, как будут развиваться события, но надеюсь, что в скором времени все наладится и мы сможем вернуться в обычный ритм», — цитирует певицу пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердили пять новых случаев коронавируса.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров