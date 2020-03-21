Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад в России

В России пандемия коронавируса может пойти на спад через два месяца, сообщил доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Он отметил, что диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией.

«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев», — сообщил Альштейн.

По его мнению, к лету в России должны справиться со вспышкой коронавируса. Однако эксперт подчеркнул, что никаких гарантий на этот счет нет, поскольку «мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества».

Также врач прогнозирует если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки во всем мире.

Что касается вакцины, то Альштейн усомнился в том, что она сможет повлиять на ситуацию в ближайшее время. Он отметил, что разработать эффективный препарат за короткие сроки невозможно.

«Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса. Но все это занимает больше времени», — передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, в России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось до 306. По состоянию на 21 марта также выздоровели 16 человек.

