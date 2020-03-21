Среди заболевших коронавирусом в Москве есть ребенок

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть ребенок, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

«В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса. Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары», — передает «РИА Новости» сообщение штаба.

Уточняется, что ребенок находится на лечении в больнице имени Башляевой.

К настоящему моменту в Москве зарегистрированы 137 случаев заболевания. Всего число заболевших в России достигло 306.

Напомним, в Татарстане зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.