Минфин РФ поддержит регионы с нефтеперерабатывающими предприятиями
Минфин РФ будет мониторить регионы, на территории которых есть нефтеперерабатывающие предприятия, и при необходимости оказывать им поддержку.
Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, будет создан специальный фонд поддержки субъектов РФ в виде дотаций на сбалансирование субъектов РФ, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности.
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