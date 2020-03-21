Минфин РФ поддержит регионы с нефтеперерабатывающими предприятиями

Минфин РФ будет мониторить регионы, на территории которых есть нефтеперерабатывающие предприятия, и при необходимости оказывать им поддержку.

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, будет создан специальный фонд поддержки субъектов РФ в виде дотаций на сбалансирование субъектов РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности.

