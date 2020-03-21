Новости промышленности

17:12 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минфин РФ поддержит регионы с нефтеперерабатывающими предприятиями

15:45, 21.03.2020
Минфин РФ поддержит регионы с нефтеперерабатывающими предприятиями
Фото: realnoevremya.ru

Минфин РФ будет мониторить регионы, на территории которых есть нефтеперерабатывающие предприятия, и при необходимости оказывать им поддержку.

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, будет создан специальный фонд поддержки субъектов РФ в виде дотаций на сбалансирование субъектов РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров