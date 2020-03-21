Новости промышленности

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ГК ТАИФ выражает соболезнования по поводу скоропостижной кончины Ахтяма Амирханова

13:15, 21.03.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ГК ТАИФ выражает соболезнования по поводу скоропостижной кончины Ахтяма Амирханова
Фото: Фото предоставлено пресс-центром ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Руководство АО «ТАИФ», администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим», коллектив комбината выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ахтяма Талиповича Амирханова, в связи с его безвременной кончиной.

Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим»,заслуженный химик Татарстана скоропостижно скончался на 56-м году жизни. Он посвятил родному предприятию 32 года своей жизни.

За время его руководства на заводе были реализованы масштабные проекты по увеличению мощности производства изопрена из изопентана и изопренового каучука СКИ-3, пуск производства СКДН и последующее увеличение его производственной мощности, осуществлена модернизация производства СКДL, освоены новые марки каучуков для производства АБС-пластиков: СКДL НДВ, ДССК-2012.

Под руководством Ахтяма Талиповича на предприятии положено начало для промышленного освоения новых марок бутадиен-стирольных каучуков, предназначенных для шинной промышленности.

В должности руководителя научно-технологического центра компании, он провел большую работу по техническому оснащению центра и повышению его статуса.

Коллеги запомнят его как большого профессионала, технически грамотного, эрудированного, энергичного, ответственного, принципиального, требовательного к себе и другим руководителя.

Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах нефтехимиков.

Справка

Ахтям Амирханов родился 9 октября 1964 года в селе Елхово Альметьевского района РТ.

Свою трудовую деятельность на предприятии он начал в 1988 году после окончания Казанского химико-технологического института.

Карьера:

С 1988 г — мастер смены в цехе № 1609 завода ИМ-1.

С 1991 г. — начальник отделения дегидрирования изоамиленов цеха дегидрирования изоамиленов завода по производству синтетических каучуков (№ 1609)

С 1998 г. — начальник цеха получения синтетических смол и лаков завода по

производству синтетических каучуков (№ 1517)

С 2003 г. — заместитель директора завода (по производству № 2) завода по производству синтетических каучуков (№ 1541)

С 2006 г. — заместитель директора завода (по полимерам) завода по производству синтетических каучуков (№ 1541)

С 2007 году — директор завода ПАО «Нижнекамскнефтехим» по производству синтетических каучуков.

С 2016 г. — технический директор научно-технологического центра (№1121) ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С 2017 года — директор научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Удостоен Знака Рессовета ОИР РТ «Отличник изобретательства и рационализации 2006 года», является победителем Всероссийского конкурса «Инженер года-2010».

За трудовые заслуги Амирханов А.Т. неоднократно награждался почетными грамотами, удостоен медали «В память 1000-летия Казани», званий «Заслуженный химик Республики Татарстан», «Ветеран труда ОАО «Нижнекамскнефтехим». Был награжден благодарственным письмом Главы МО «НМР» Республики Татарстан.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Рахимовичем Агеевым
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров