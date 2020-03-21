ГК ТАИФ выражает соболезнования по поводу скоропостижной кончины Ахтяма Амирханова

Фото: Фото предоставлено пресс-центром ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Руководство АО «ТАИФ», администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим», коллектив комбината выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ахтяма Талиповича Амирханова, в связи с его безвременной кончиной.



Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим»,заслуженный химик Татарстана скоропостижно скончался на 56-м году жизни. Он посвятил родному предприятию 32 года своей жизни.

За время его руководства на заводе были реализованы масштабные проекты по увеличению мощности производства изопрена из изопентана и изопренового каучука СКИ-3, пуск производства СКДН и последующее увеличение его производственной мощности, осуществлена модернизация производства СКДL, освоены новые марки каучуков для производства АБС-пластиков: СКДL НДВ, ДССК-2012.

Под руководством Ахтяма Талиповича на предприятии положено начало для промышленного освоения новых марок бутадиен-стирольных каучуков, предназначенных для шинной промышленности.

В должности руководителя научно-технологического центра компании, он провел большую работу по техническому оснащению центра и повышению его статуса.

Коллеги запомнят его как большого профессионала, технически грамотного, эрудированного, энергичного, ответственного, принципиального, требовательного к себе и другим руководителя.

Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах нефтехимиков.

