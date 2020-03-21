ГК ТАИФ выражает соболезнования по поводу скоропостижной кончины Ахтяма Амирханова
Руководство АО «ТАИФ», администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим», коллектив комбината выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ахтяма Талиповича Амирханова, в связи с его безвременной кончиной.
Ахтям Амирханов, директор научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим»,заслуженный химик Татарстана скоропостижно скончался на 56-м году жизни. Он посвятил родному предприятию 32 года своей жизни.
За время его руководства на заводе были реализованы масштабные проекты по увеличению мощности производства изопрена из изопентана и изопренового каучука СКИ-3, пуск производства СКДН и последующее увеличение его производственной мощности, осуществлена модернизация производства СКДL, освоены новые марки каучуков для производства АБС-пластиков: СКДL НДВ, ДССК-2012.
Под руководством Ахтяма Талиповича на предприятии положено начало для промышленного освоения новых марок бутадиен-стирольных каучуков, предназначенных для шинной промышленности.
В должности руководителя научно-технологического центра компании, он провел большую работу по техническому оснащению центра и повышению его статуса.
Коллеги запомнят его как большого профессионала, технически грамотного, эрудированного, энергичного, ответственного, принципиального, требовательного к себе и другим руководителя.
Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах нефтехимиков.
Справка
Ахтям Амирханов родился 9 октября 1964 года в селе Елхово Альметьевского района РТ.
Свою трудовую деятельность на предприятии он начал в 1988 году после окончания Казанского химико-технологического института.
Карьера:
С 1988 г — мастер смены в цехе № 1609 завода ИМ-1.
С 1991 г. — начальник отделения дегидрирования изоамиленов цеха дегидрирования изоамиленов завода по производству синтетических каучуков (№ 1609)
С 1998 г. — начальник цеха получения синтетических смол и лаков завода по
производству синтетических каучуков (№ 1517)
С 2003 г. — заместитель директора завода (по производству № 2) завода по производству синтетических каучуков (№ 1541)
С 2006 г. — заместитель директора завода (по полимерам) завода по производству синтетических каучуков (№ 1541)
С 2007 году — директор завода ПАО «Нижнекамскнефтехим» по производству синтетических каучуков.
С 2016 г. — технический директор научно-технологического центра (№1121) ПАО «Нижнекамскнефтехим»
С 2017 года — директор научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Удостоен Знака Рессовета ОИР РТ «Отличник изобретательства и рационализации 2006 года», является победителем Всероссийского конкурса «Инженер года-2010».
За трудовые заслуги Амирханов А.Т. неоднократно награждался почетными грамотами, удостоен медали «В память 1000-летия Казани», званий «Заслуженный химик Республики Татарстан», «Ветеран труда ОАО «Нижнекамскнефтехим». Был награжден благодарственным письмом Главы МО «НМР» Республики Татарстан.
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