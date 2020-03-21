Минниханов отправился проверить наличие продуктов в казанский Агропромпарк

Фото: @rusminnikhanov

Рустам Минниханов отправился проверить наличие продуктов питания в Агропромышленный парк. Видео опубликовано в сторис в Инстаграме.

Президент прошелся по рядам, пообщался как с торговцами, так и с покупателями. Поинтересовался, что чаще всего берут казанцы и нет ли недостатка в товарах.

В одном из отделов президент обратил внимание на двух женщин с полной тележкой продуктов.

«А что так «мало» взяли?" — поинтересовался Минниханов.

«А мы на двоих», — ответили женщины.

«Ну вы молодцы, аппетит хороший. А такие стройные», — сделал комплимент президент, руками описав в воздухе женскую фигуру.

Ранее Минниханов призвал представителей ведомств самим посещать магазины, аптеки для контроля наличия необходимой продукции и ее стоимости.

