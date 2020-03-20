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Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку тех, кто находится на карантине

18:15, 20.03.2020
Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку тех, кто находится на карантине
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку находящихся на дома на вынужденном карантине людей из-за коронавируса.

«Все будет хорошо! #воВсе32 #всемирныйденьсчастья», — написал он в Instagram.

Суть флешмоба в том, чтобы опубликовать в соцсетях фотографию с улыбкой, словами поддержки и хештегами #воВсе32 и #мечтайсомной.

Ранее в в РКБ сняли ролик про мытье рук под песню I Will Survive.

ОбществоВласть Татарстан
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