Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку тех, кто находится на карантине
Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку находящихся на дома на вынужденном карантине людей из-за коронавируса.
«Все будет хорошо! #воВсе32 #всемирныйденьсчастья», — написал он в Instagram.
Суть флешмоба в том, чтобы опубликовать в соцсетях фотографию с улыбкой, словами поддержки и хештегами #воВсе32 и #мечтайсомной.
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