В Госдуме предложили игнорировать просьбы клубов РПЛ о финансовой помощи

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил игнорировать просьбы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу о финансовой помощи после повышения курса евро.

По его словам, в России запрещено прописывать контракты в иностранной валюте, и клубы сами виноваты, если привязывали зарплату футболистов к евро или доллару.

«Слушайте, вас никто не заставлял привязывать зарплату игроков к валюте. К тому же мы живем в Российской Федерации, у нас по законодательству запрещено прописывать контракты в иностранной валюте. Так что я даже не вижу здесь повода для обсуждения», — заявил Лебедев.

Также депутат предположил, что сами клубы никогда бы не потратили заработанные деньги на финансовую поддержку простых граждан. Единственной проблемой, с которой согласен Лебедев, является формирование бюджетов команд на следующий сезон. Однако депутат уверен, что это прерогатива футбольных руководителей, а не государства.

«Из-за остановки чемпионата страдают бюджеты клубов, и если два-три месяца чемпионат будет стоять, то клубы разорятся, и ни о какой финансовой честности при составлении бюджета на следующий год говорить не приходится. Вот эта проблема существует. Но она должна решаться на уровне РФС и ФИФА», — сказал Лебедев.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. При этом срок может быть продлен до середины мая.